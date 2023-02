Rio Grande do Sul Estado distribui 110 mil doses de vacinas contra covid para crianças e adultos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As 46 mil doses de Pfizer disponibilizadas para a população de 12 anos ou mais busca ampliar a cobertura do reforço Foto: Divulgação As 46 mil doses de Pfizer disponibilizadas para a população de 12 anos ou mais busca ampliar a cobertura do reforço. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES) realizou, na manhã desta terça (7), a distribuição de novos lotes de vacinas Pfizer contra a covid. Cerca de 64 mil doses para crianças de seis meses a quatro anos foram enviadas aos municípios. Outras 46 mil foram disponibilizadas para a vacinação de reforço em adultos, idosos e adolescentes a partir de 12 anos.

A Pfizer Baby, como é chamada, possui um esquema vacinal em três doses: a segunda deve ser aplicada 28 dias (quatro semanas) após a primeira; e a terceira, oito semanas após a segunda. Até agora, essa versão da vacina era recomendada apenas para as crianças de seis meses a dois anos, ao passo que a Coronavac era aplicada em crianças de três e quatro anos. Com o aumento da disponibilidade de doses da Pfizer, ela passa a ser ofertada para toda a faixa etária prevista pelo próprio fabricante: crianças acima de seis meses e menores de cinco anos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, até o momento, cerca de 8,6 mil crianças de seis meses a dois anos receberam a primeira dose de Pfizer Baby no Estado. Desse número, 3 mil já tomaram a segunda. O público total nessa faixa etária no Rio Grande do Sul está estimado em 402 mil crianças. Já na faixa de três e quatro anos, 60 mil já tomaram a primeira dose de Coronavac e 31 mil completaram o esquema com duas doses, o que representa, respectivamente, 21% e 11% do público estimado nessa faixa etária.

Reforço para adolescentes e adultos

As 46 mil doses de Pfizer disponibilizadas para a população de 12 anos ou mais buscam ampliar a cobertura do reforço no Estado. A distribuição atende às demandas feitas pelos municípios. Atualmente, são quase 3 milhões de pessoas com o primeiro reforço em atraso e outras 2,1 milhões que ainda não receberam o segundo reforço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rs-distribui-110-mil-doses-vacinas-covid/

Estado distribui 110 mil doses de vacinas contra covid para crianças e adultos