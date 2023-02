Futebol Flamengo é derrotado por 3 a 2 pelo Al-Hilal e dá adeus ao Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

O sonho do bicampeonato mundial acabou cedo para o Flamengo. O time de Vitor Pereira foi derrotado na tarde desta terça-feira (7) por 3 a 2 pelo Al Hilal em Tânger, no Marrocos. Salem Al-Dawsari (duas vezes) e o argentino Luciano Vietto foram os autores dos gols do Al-Hilal. Pedro marcou duas vezes para o Flamengo. Gerson foi expulso.

O jogo

A equipe saudita abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Vietto recebeu na área e foi derrubado por Matheuzinho. Salem Al-Dawsari foi para a cobrança e estufou as redes para fazer 1 a 0.

Aos 19 minutos, o Flamengo foi buscar o empate. Matheuzinho rolou para Pedro na área. O atacante bateu de primeira, no cantinho do goleiro Al-Mayouf, para deixar tudo igual.

Já nos acréscimos da primeira etapa, novo pênalti em cima de Luciano Vietto, agora cometido por Gerson, que recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Al-Dawsari foi novamente para a cobrança e voltou a deixar o Al-Hilal na frente.

Aos 24 minutos da etapa final, Erick Pulgar errou na saída de bola. Salem Al-Dawsari retomou a posse e rolou para Luciano Vietto, que tirou o zagueiro David Luiz do lance e bateu colocado para ampliar o placar para 3 a 1.

O Flamengo encontrou o segundo gol aos 45 minutos do segundo tempo com Pedro, aproveitando sobra de chute de Gabriel Barbosa e empurrando para as redes.

Apesar do tudo ou nada do Flamengo no final da partida, a vitória de 3 a 2 do Al-Hilal classificou os sauditas para a final do Mundial de Clubes. A equipe aguarda agora o vencedor do confronto entre Real Madrid, e Ah-Ahly, do Egito. A partida acontece nesta quarta-feira (8), às 16h.

O Flamengo vai enfrentar o perdedor do confronto na disputa pelo terceiro lugar.

