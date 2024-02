Mundo Duas pessoas morrem após avião cair em rodovia e colidir com veículo nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Três pessoas sobreviveram ao acidente. (Foto: X/@JoeBlow_808) Foto: X/@JoeBlow_808 Três pessoas sobreviveram ao acidente. (Foto: X/@JoeBlow_808) Foto: X/@JoeBlow_808

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair em uma rodovia interestadual na Flórida, nos Estados Unidos.

A aeronave particular colidiu com um veículo na sexta-feira (9), segundo as autoridades locais. O avião caiu na nas pistas sul, perto da Pine Ridge Road, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida. Não se sabe o estado de saúde dos ocupantes do automóvel.

A Administração Federal de Aviação disse que cinco pessoas estavam a bordo do Bombardier Challenger 600 quando ele caiu, por volta das 15h15, no horário local.

Em uma postagem no Facebook, o gabinete do xerife do condado de Collier afirmou que houve “duas mortes confirmadas”.

Três pessoas sobreviveram ao acidente, pontuou Robin King, diretor de comunicações da Autoridade Aeroportuária de Nápoles. King não tinha mais informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA abriu investigações obre o caso.

“A Administração Federal de Aviação fechou uma grande parte da Interestadual 75 no Condado de Collier para investigar a queda de uma aeronave com duas mortes confirmadas”, destacou a publicação do gabinete do xerife.

“O tráfego no sentido sul está fechado no marcador 111 Mile (Immokalee Road) e o tráfego no sentido norte está fechado no marcador 105 Mile (Golden Gate Parkway)”, complementou.

As autoridades não informaram quando a rodovia será reaberta.

Possível falha nos motores

Os dados de rastreamento do site especializado FlightAware mostram que o avião decolou do aeroporto da Ohio State University, pouco depois das 13h, no horário local, e estava programado para pousar no Aeroporto de Naples antes de partir para o Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale.

Pouco antes de os dados de rastreamento da aeronave mostrarem que o avião caiu na rodovia, um piloto se comunicou por rádio com os controladores de tráfego aéreo para relatar uma emergência.

“Perdi os dois motores. Emergência”, disse o piloto em transmissões capturadas pelo site LiveATC.net. “Faça um pouso de emergência”, continuam.

Um controlador de tráfego aéreo liberou o avião para a pista e instruiu outra aeronave a se manter perto da pista.

O piloto respondeu na última gravação ouvida da aeronave: “Liberado para pousar, mas não vamos conseguir chegar à pista”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/duas-pessoas-morrem-apos-aviao-cair-em-rodovia-e-colidir-com-veiculo-nos-estados-unidos/

Duas pessoas morrem após avião cair em rodovia e colidir com veículo nos Estados Unidos

2024-02-10