Rio Grande do Sul Litoral Norte gaúcho tem todos os pontos próprios para banho neste carnaval

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Considerando as demais regiões do Estado, são 84 próprios e 7 impróprios. Foto: Marcelo Warth/O Sul Considerando as demais regiões do Estado, são 84 próprios e 7 impróprios. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O nono boletim da temporada 2023/2024 do projeto Balneabilidade, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) na sexta-feira (9), traz uma boa notícia para quem vai passar o feriadão de Carnaval no Litoral Norte do Rio Grande do Sul: a água está própria para banho em todos os pontos monitorados. Considerando as demais regiões do Estado, são 84 próprios e 7 impróprios:

Barra do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

Candelária – Balneário Carlos Larger – Rio Pardo

Dom Pedrito – Praia Passo Real – Rio Santa Maria

Pelotas – Valverde – Trapiche

Pelotas – Valverde – Av. Sen. Joaquim A. de Assunção

Santa Vitória do Palmar – Barra do Chuí

Santa Vitória do Palmar – Balneário do Porto – Lagoa Mirim

Os balneários em condição imprópria são os mesmos do boletim anterior, com exceção da Praia da Cal, em Torres, que deixou a lista esta semana.

Recomendações

Entre na água apenas em local com condição PRÓPRIA para banho.

Evite tomar banho nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos.

Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

A recomendação é que os banhistas evitem pontos impróprios e arredores, especialmente junto às águas que chegam às praias por tubulação, arroios ou rios. O alerta vale principalmente para crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade. Os sintomas mais comuns após o banho em áreas contaminadas são diarreia, dor abdominal e enjoos.

Divulgação

O monitoramento da qualidade da água é feito semanalmente, e os boletins são divulgados sempre às sextas-feiras. Os avisos de local próprio ou impróprio para banho também devem estar em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. A instalação das placas e atualização do resultado da semana (próprio ou impróprio) é de responsabilidade das prefeituras, já que essa é uma questão de saúde pública.

Classificação

Para identificar se as condições de balneabilidade em determinado local são adequadas, são analisados dois indicadores:

Escherichia coli, também chamada de E.coli, bactéria cuja presença em abundância na água indica contaminação por fezes;

Cianobactérias, ou algas azuis, que podem ocorrer em qualquer manancial superficial.

Os parâmetros utilizados estão previstos nas resoluções Conama 274/2000 e 357/2005. As cianobactérias são analisadas somente nos balneários de Osório (Lagoa Peixoto), Pelotas e Tapes.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/litoral-norte-gaucho-tem-todos-os-pontos-proprios-para-banho-neste-carnaval/

Litoral Norte gaúcho tem todos os pontos próprios para banho neste carnaval

2024-02-10