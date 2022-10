Rio Grande do Sul Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na BR-290, em Glorinha, entre carro e guincho

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O guincho prestava atendimento a uma saída de pista no momento do acidente, quando foi atingido pelo outro veículo Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida nesta quinta-feira (06) após um carro da prefeitura de Três Cachoeiras colidir contra um guincho da concessionária CCR Via Sul no km 50 da BR-290 (Freeway), em Glorinha, na Região Metropolitana.

O guincho prestava atendimento a uma saída de pista no momento do acidente, quando foi atingido pelo outro veículo.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que prestou atendimento no local, os dois mortos e o ferido estavam no carro que trafegava no sentido interior-Capital quando colidiu contra o guincho. As vítimas ainda não foram identificadas e agentes da CCR que trabalhavam no local não se feriram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul