Dois homens morreram em um acidente envolvendo dois caminhões, na madrugada desta segunda-feira (21), na Freeway, em frente à Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Um caminhão com trabalhadores que faziam a manutenção da pista foi atingido por outro quando trocava de faixa no quilômetro 94 da rodovia, no sentido Capital-interior. As vítimas estavam dentro do veículo que sofreu a colisão na traseira, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Um dos mortos era o motorista.

O caminhão de manutenção é de uma empresa terceirizada a serviço da CCR ViaSul, concessionária que administra a Freeway. O veículo tombou na rodovia. O acidente ocorreu por volta das 4h30min.

O condutor do outro caminhão não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. As causas da tragédia serão investigadas.