Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Dois estabelecimentos foram fiscalizados em Porto Vera Cruz Foto: MP/Divulgação Dois estabelecimentos foram fiscalizados em Porto Vera Cruz. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Uma nova operação do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), resultou na apreensão de 2,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo no interior do Rio Grande do Sul.

A ação ocorreu na quarta-feira (19), em Porto Vera Cruz, no Noroeste do Estado. Dois estabelecimentos foram fiscalizados. Em um mercado, havia carne sem procedência, produtos vencidos e com etiquetas cobrindo ou apagando as datas de validade.

No outro estabelecimento, onde os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, diversos produtos de origem estrangeira, em sua maioria bebidas, R$ 53 mil em dinheiro, cadernetas com anotações e espingardas foram apreendidos. Não houve prisões.

Os nomes dos locais fiscalizados não foram divulgados pelo MP. Também participaram da operação servidores da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Municipal de Porto Vera Cruz, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

