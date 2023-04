Rio Grande do Sul Programa Todo Jovem na Escola retoma pagamento de bolsas a estudantes de baixa renda no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Criado em dezembro de 2021, o programa já beneficiou cerca de 110 mil estudantes Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Criado em dezembro de 2021, o programa já beneficiou cerca de 110 mil estudantes. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Todo Jovem na Escola retomou nesta quinta-feira (20) o pagamento de 86.427 bolsas para estudantes gaúchos do ensino médio. No valor de R$ 150 mensais, os benefícios são destinados a alunos de baixa renda como incentivo à frequência escolar.

A ação, que desde janeiro integra o Gabinete de Projetos Especiais , vinculado ao gabinete do vice-governador Gabriel Souza, passa a somar o pagamento de 1.080.999 bolsas desde o início do programa. Criado em dezembro de 2021, a inciativa já beneficiou cerca de 110 mil estudantes. Cada bolsa se refere ao auxílio financeiro mensal, creditado no Cartão Cidadão da família dos alunos.

“A bolsa é fundamental, especialmente nesta fase, quando muitos estudantes deixam de frequentar a escola e passam a trabalhar para contribuir com a renda da família. Esperamos, com isso, possibilitar que sigam matriculados e acompanhando as aulas”, afirmou o vice-governador.

O programa visa reduzir o impacto da pandemia de coronavírus na rede estadual e prevenir a evasão escolar, incentivando que os estudantes se formem no ensino médio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/programa-todo-jovem-na-escola-retoma-pagamento-de-bolsas-a-estudantes-de-baixa-renda-no-rio-grande-do-sul/

Programa Todo Jovem na Escola retoma pagamento de bolsas a estudantes de baixa renda no Rio Grande do Sul

2023-04-20