Já da vacina dupla viral, que protege contra sarampo e rubéola, foram queimados mais de 1 milhão de frascos com dez doses cada, ou seja, 10 milhões de doses deixaram de ser aplicadas. A imunização contra a hepatite B perdeu 5 milhões de doses.

Veja as vacinas com mais frascos destruídos:

1- Vacina Pentavalente (1 dose): 3.884.309

2- Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) (10 doses): 1.015.908

3- Vacina contra hepatite B (10 doses): 596.860

4- Vacina BCG (20 doses): 497.830

5- Vacina Tríplice Viral (5 doses): 321.284

R$ 170 milhões de prejuízo

O custo só com a perda de todas as vacinas foi de R$ 170 milhões, mas o gasto do governo federal é ainda maior porque há despesas para se fazer a gestão do estoque e também para incinerá-lo.

As perdas continuam acontecendo neste ano. Em janeiro, o Ministério da Saúde realizou uma nova incineração, desta vez de cerca de 6 milhões de doses, a maioria contra a Covid-19.