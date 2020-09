Magazine Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, fala de um novo câncer e diz: “Meu pai ficou arrasado”

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Produtor musical já havia vencido batalha contra a doença outras duas vezes. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O produtor musical Dudu Braga, de 51 anos de idade, filho do ‘rei’ Roberto Carlos, de 79 anos, que comemorou o fim de sua segunda luta contra o câncer em dezembro do ano passado, revelou que começou uma terceira batalha contra a doença.

Dudu foi diagnosticado com três pequenos tumores no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal, e iniciou a quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

“Meu pai ficou arrasado. Eu também, na verdade”, disse ele, que fez uma live no Instagram ao lado da mulher, Valeska Braga. O casal tem uma filha, Laura, que foi batizada com o mesmo nome da bisavó, mãe de Roberto Carlos.

Dudu já teve um tumor no pâncreas em março de 2019 e depois descobriu um nódulo na mesma região. Os nódulos no peritônio foram diagnosticados em exames de rotina. “Quando você tem um câncer, tem que esperar cinco anos para ver se está curado. Então, todo mês faço exames de sangue e a cada três meses faço um de imagem. Isso é absolutamente normal, e eu estou acostumado”, disse ele, confiante na sua terceira luta contra a doença.

“Na semana passada, achei até que estava com Covid-19, porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada. Ele [o médico] disse: ‘a gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo: três pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos'”, explicou Dudu que já deu início à quimioterapia na segunda (15).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine