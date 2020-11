As diferentes abordagens em relação à pandemia — Bremmer acredita que Biden imporia a obrigatoriedade de máscaras nacionalmente e negociaria um pacote de ajuda financeira maior do que o republicano — já significariam que a eleição será mais definidora do futuro do país do que disputas anteriores.

A legitimidade das eleições também deve ser contestada por boa parte dos eleitores, independentemente de quem ganhe. Em Washington, edifícios já instalam tapumes para proteção caso ocorram protestos. Isso também traz caráter inédito à disputa atual.

“As pessoas acham que vão roubar as eleições. Estão planejando ter observadores informais, podemos ver violência, instabilidade social, Trump pode não entregar o poder, Trump pode contestar as eleições. O próprio processo eleitoral é incerto neste ambiente”, afirmou Bremmer.

Em janeiro deste ano, a Eurasia classificou as eleições nos EUA como o maior risco à estabilidade mundial: