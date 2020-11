“Em nenhum cenário Donald Trump será declarado vencedor na noite da eleição”, reforçou o gerente de campanha de Biden, Jen O’Malley Dillon, em uma entrevista nesta segunda (2).

No domingo, segundo o site Axios, Trump havia dito a pessoas próximas que poderia se declarar vencedor caso os números iniciais apontassem uma grande vantagem republicana no início da apuração, embora já se saiba que dificilmente o resultado será conhecido ainda na madrugada de quarta (4).

O plano do presidente, acrescentou o site, seria depois contestar nos tribunais os votos que chegassem pelos correios e pudessem virar o resultado a favor de Biden.

Um Estado-chave para isso seria a Pensilvânia, onde Trump pode ter uma vantagem inicial por causa dos votos presenciais, mas que pode ser revertida com a contagem de um enorme percentual de votos pelo correio, em favor de Biden.

Isso pode acontecer porque uma decisão da Suprema Corte permite que, em alguns Estados, votos enviados pelo correio sejam contados mesmo que sejam recebidos três dias após o dia 3 de novembro, desde que tenham sido enviados até essa data limite.

A Pensilvânia, onde Trump venceu em 2016 por apenas 44 mil votos, menos de 1%, é um dos que podem definir a eleição — Biden tem de quatro e cinco pontos percentuais à frente de Trump, segundo as últimas pesquisas.

O democrata programou uma viagem de última hora ao Estado-chave para incentivar os eleitores a votar e irá a Scranton, sua cidade natal, e à maior cidade do Estado, a Filadélfia. Sua colega de chapa, Kamala Harris, por sua vez, visitou Michigan e a mulher de Biden, Jill, a Flórida.

Contestação

Ainda no domingo, Trump negou que declararia uma vitória prematura, mas afirmou: “Eu acho uma coisa terrível quando as cédulas podem ser coletadas depois de uma eleição. Uma coisa terrível quando os Estados têm permissão para tabular as cédulas por um longo período de tempo após o fim da eleição”. Ele disse ainda que “as eleições deveriam ser encerradas no dia 3”.

Em seguida, deixou clara a ameaça: “Acho terrível que não possamos saber os resultados de uma eleição na noite da eleição… Nós iremos na noite, assim que a eleição terminar, entraremos com nossos advogados”.

Caos

Nesta segunda, em um comício em Cleveland, Ohio, um dos Estados-chave para definir o resultado das eleições, Biden disse que os Estados Unidos já tiveram o suficiente do “caos” da Presidência de Trump e prometeu colocar a pandemia do coronavírus “sob controle” se for eleito:

“É hora de Donald Trump fazer as malas e ir para casa”, afirmou Biden a seus partidários no último dia de campanha. “Chega de caos! Chega de tuítes, da raiva, do ódio, do fracasso, da irresponsabilidade. Amanhã [terça] teremos a oportunidade de pôr fim a uma Presidência que dividiu esta nação.”