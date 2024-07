Brasil Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira e esposa sofrem ferimentos em colisão com carro no Paraná

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Os dois tiveram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O capitão do tetra e ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e a esposa dele ficaram feridos após o carro onde estavam capotar neste sábado (13) na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi no km 39 da rodovia. Os dois tiveram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. Eles eram os únicos no veículo e foram atendidos ainda no local.

Conforme a PRF, tanto Dunga quanto sua esposa Evanir Verri foram levados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul (PR). Os policiais fizeram teste de etilômetro nas vítimas, mas o resultado foi negativo. O capotamento foi registrado perto de 12h30. Dunga dirigia uma Mitsubishi Pajero quando perdeu o controle e saiu da pista.

De acordo com o porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira, Dunga e a esposa tinham saído de São Paulo e seguiam para Curitiba quando o carro capotou. Chovia na hora do acidente.

“O capotamento foi nas imediações da Represa do Capivari, um trecho bastante sinuoso, com muitas curvas. O condutor (Dunga) perdeu o controle, bateu na lateral da rodovia e capotou”, disse.

O hospital informou que não pode passar informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, de 60 anos, começou atuando como jogador no Inter, de Porto Alegre, na década de 1980. Passou por outros times brasileiros, como Corinthians e Vasco da Gama. Também jogou em clubes da Itália, Alemanha e Japão, antes de se aposentar em 2000, no clube colorado.

O atleta se destacou na Seleção Brasileira, onde foi capitão do tetracampeonato conquistado na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Jogou ainda as copas de 1990 e 1998, mas não repetiu a conquista. A conquista do tetracampeonato completa 30 anos no dia 17 de julho. Além disso, comandou a Seleção Brasileira entre 2006 e 2010, na primeira passagem, e 2015 e 2016.

Como técnico, conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Dunga foi o comandante da Seleção canarinho na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando foi eliminado nas quartas de final pela Holanda. Desde 2016, quando foi demitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador não assume outro trabalho como treinador em sua carreira.

A PRF do Paraná se pronunciou em nota. Confira:

A Polícia Rodoviária Federal registrou no final da manhã deste sábado (13) um acidente de trânsito envolvendo um automóvel no km 39 da BR-116, em Campina Grande do Sul (PR).

O carro tinha dois ocupantes e seguia de São Paulo no sentido Curitiba, quando, sob chuva, o motorista perdeu o controle da direção, saiu de pista, colidiu contra o barranco no canteiro central e capotou. As equipes da concessionária e da PRF sinalizaram o local, evitando novas colisões na sequência.

O casal foi socorrido, a princípio com lesões leves e em condição estável de saúdo, sendo ambos encaminhados para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. O homem que conduzia o veículo, ex-jogador de futebol e ex-técnico da seleção brasileira de futebol, foi submetido a teste de etilômetro, com resultado negativo para o consumo de álcool.

O local de acidente, com muitas curvas, está sob chuvas constantes e com registros frequentes de acidentes, sendo necessário um comportamento defensivo dos motoristas, principalmente reduzindo a velocidade e aumentando a atenção à direção.

