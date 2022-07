Acontece Dunga visita a Biscoitos Zezé, empresa gaúcha parceira do seu projeto “Seleção do Bem”

A ação social de Dunga realiza mutirões de doação desde o início da pandemia. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (22), o eterno capitão do tetra brasileiro, Dunga, visitará a fábrica da Biscoitos Zezé, empresa gaúcha com mais de 50 anos de mercado e um portfólio de cerca de 50 produtos, entre biscoitos doces, salgados, folhados, integrais, entre outros. Às 14h30, o treinador ainda vai participar de uma entrevista coletiva na sede da companhia, em Pelotas, que é parceira do seu projeto “Seleção do Bem”.

A ação social de Dunga organiza e realiza, desde o início da pandemia de coronavírus, mutirões de doação, reformas e voluntariado na capital gaúcha. A iniciativa conta com o apoio de jogadores de diversos times, especialmente do ídolo colorado D’Alessandro, e já entregou desde marmitas, cobertores e sacos de dormir a materiais de construção para pessoas em vulnerabilidade social.

Atualmente, o ex-futebolista está fora dos campos, mas segue sendo cotado para assumir o comando de algumas seleções.

