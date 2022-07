Acontece Governador gaúcho visitará o Festiqueijo 2022 nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Comitiva do 31º Festiqueijo visitou o governador do Estado recentemente. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

O governador do Estado Ranolfo Vieira Júnior anunciou a instalação temporária de seu gabinete nesta sexta-feira no 31º Festiqueijo. Ele estará despachando no palco da Vila das Etnias, na rua Coberta, em Carlos Barbosa, a partir das 17h. Em seguida, ele irá ao Salão Paroquial da Igreja Matriz, local em que acontece o Festiqueijo e, posteriormente, visitará a feira “Feito em Barboa”. O Festiqueijo segue até o 31 de julho, sempre às sextas, sábados e domingos.

Ranolfo Vieira Júnior terá a oportunidade de conhecer in loco a cultura produtiva do queijo em Carlos Barbosa, que ultrapassa os 110 anos de história, e que começou antes mesmo da emancipação da cidade, em 1959. A Capital Brasileira do Futsal, terra do queijo e da faca, selecionou seus melhores ingredientes para o evento Festiqueijo e, dessa forma, o governador poderá conhecer o melhor da gastronomia e dos vinhos, o sorriso no bem receber, a diversidade cultural na formação da população local e, claro, muito queijo.

O presidente do Festiqueijo 2022, Cláudio Chies, ressalta que será um privilégio contar com a presença do governador na cidade, durante o maior evento de Carlos Barbosa. “Será uma imensa alegria termos a presença do governador em nosso evento”, destaca.

Em abril, uma comitiva do 31º Festiqueijo foi ao Palácio Piratini para a entrega do convite ao governador. Integraram o grupo o prefeito da cidade de Carlos Barbosa, Everson kirch, o vice-presidente do evento, Clóvis Tramontina, a Senhorita Festiqueijo, Kelly Cristina Guedes, a Dama de Companhia, Brenda Pagliarini Sartori, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio, Fabio Rogerio Basso, e a Secretária do Festiqueijo, Angelita Morari Canal.

O festival acontece no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa reunindo dez queijarias, nove vinícolas e demais espaços com variedades, que oferecem aos visitantes a degustação de dezenas de variedades de queijos, vinhos, espumantes e suco de uva, além de pratos típicos da culinária regional. Na programação, eventos paralelos envolvem ainda mais a comunidade, além de completar a experiência do turista.

Serviço

O que? 31º Festiqueijo

Quando? De 1º a 31 de julho, somente de sexta a domingo

Local? Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa

Horários: Sextas-feiras: 14h às 23h; Sábados: 11h às 23h; Domingos: 10 às 17h

Ingressos: Conforme o dia e a faixa etária os valores variam de R$ 80 a R$ 380. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://festiqueijo.eleventickets.com e também na bilheteria do evento, além do Supermercado da Santa Clara e do Posto Guerra, em Carlos Barbosa.

