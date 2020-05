Notas Capital Dupla é presa por tráfico no Litoral Norte

26 de Maio de 2020

Após denúncia anônima, a Brigada Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Arroio do Sal (Litoral Norte). Com eles foram apreendidas cerca de 250 pedras de crack, 16 porções de cocaína e R$ 170 em dinheiro-vivo, além de dois telefones celulares.

Os indivíduos, com 27 e 35 anos de idade, têm antecedentes pelo mesmo tipo de crime, além de furto e perturbação do sossego.

