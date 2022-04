Porto Alegre Dupla é presa tentando furtar sede da Carris em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com auxílio das câmeras de segurança, os vigilantes da companhia flagraram a presença dos suspeitos. Foto: SMSEG/Divulgação PMPA Com auxílio das câmeras de segurança, os vigilantes da companhia flagraram a presença dos suspeitos. (Foto: SMSEG/Divulgação PMPA) Foto: SMSEG/Divulgação PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Municipal prendeu dois homens, na madrugada deste sábado (23), por tentativa de furto à sede da Carris, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Com auxílio das câmeras de segurança, os vigilantes da empresa de ônibus flagraram a presença dos suspeitos e comunicaram a Guarda Municipal. A guarnição mais próxima foi acionada para atender à ocorrência e efetuar a prisão. A companhia dispõe de segurança própria.

A dupla possui ficha criminal por furto, roubo e tráfico de drogas. Os suspeitos de 34 e 29 anos chegaram a pular o muro da estatal, mas foram surpreendidos pelos agentes de segurança. Eles estavam com um facão e uma mochila com objetos furtados como relógios, brincos e colar. Parte de uma grade de proteção de metal chegou a ser danificada pelos assaltantes. Após a prisão, eles foram encaminhados para a área judiciária.

“Com auxílio do sistema de videomonitoramento, os vigilantes acionaram com rapidez as nossas guarnições para efetuarmos a prisão. Estamos trabalhando em conjunto com diferentes órgãos e forças policiais para coibirmos os furtos e roubos de fios na cidade”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Os dois vão ficar sob custódia da Guarda Municipal até haver vaga no sistema prisional. Eles foram autuados em flagrante por furto, dano e invasão.

Prejuízo

Na semana passada, a sede da Carris chegou a ficar seis dias sem luz após ter sofrido uma tentativa de furto de cabos de energia. A ação criminosa não chegou a afetar a circulação de ônibus na cidade. Parte da rede de energia pegou fogo. Uma empresa foi contratada para reparar os dados.

Além disso, a Carris precisou alugar geradores de energia para não prejudicar o funcionamento da empresa. Os custos para conserto, reposição dos cabos e aluguel de geradores passaram de R$ 40 mil.

Ofensiva

Desde janeiro, 13 suspeitos já foram presos pela Guarda Municipal por crimes envolvendo roubo e furtos de cabos e fios de energia e similares.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança coordenou uma ação integrada com as demais forças policiais para combater a receptação de fios furtados e ampliar a fiscalização em ferros-velhos na região central de Porto Alegre.

Denominada Pulso Forte, a ofensiva buscou frear a criminalidade e reduzir o número de ocorrências registradas na Capital. Cerca de 100 agentes participam da ação, divididos em mais de 60 viaturas. Ao todo, 21 ferros-velhos foram vistoriados, resultando em três interdições e 13 notificações. Além de pedaços de fios e cabos sem procedência, em um dos ferros-velhos foram recolhidas máquinas para cortar e desencapar fios de cobre, além de serras.

Denúncia

Para auxiliar na redução de crimes e agilizar a atuação dos agentes de segurança, a prefeitura pede que a população faça denúncias anônimas pelos telefones 153 e 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre