Porto Alegre Início da cobrança para veículos acessarem o aeroporto Salgado Filho é adiada para maio

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cancelas passariam a funcionar a partir de segunda-feira (25). Foto: Divulgação Cancelas passariam a funcionar a partir de segunda-feira (25). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fraport Brasil adiou o início do sistema de controle de acesso para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para 2 de maio. A mudança passaria a valer a partir de segunda-feira (25).

Conforme a empresa, o objetivo é disciplinar o uso do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. A concessionária decidiu prorrogar o início da operação para garantir um período maior de testes.

Sobre o funcionamento

Foram implementadas cancelas nas vias de entrada e saída. O motorista receberá um tíquete para acesso gratuito ao meio-fio (tanto no piso do check-in como no piso do desembarque) por 10 minutos.

Caso esse tempo seja excedido, serão cobrados R$ 20,00 a cada 10 minutos ultrapassados, que poderão ser pagos nos terminais de autoatendimento da Estapar (dentro do terminal de passageiros, estacionamentos e nos bolsões próximos às cancelas de saída).

Esses valores não caracterizam multa. Segundo a Fraport, em nota, “trata-se de uma cobrança pelo uso excedente da infraestrutura”. “Os que desejarem permanecer mais tempo no aeroporto, além do período indicado para embarque e desembarque em veículos, poderão se direcionar diretamente ao estacionamento utilizando o mesmo tíquete”, pontua a empresa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre