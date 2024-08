Política “Durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Netto”, diz Lula ao lamentar a morte do ex-ministro

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Netto", disse Lula Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil "Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Netto", disse Lula. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do economista, ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento Antônio Delfim Netto. Lula disse que, durante 30 anos, fez críticas a Delfim e que, depois, pediu desculpas a ele. O ex-ministro morreu nesta segunda-feira (12), aos 96 anos, em São Paulo.

“Delfim Netto foi economista, professor, ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. Durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Netto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu duas referências do debate econômico no País: Delfim Netto e Maria da Conceição Tavares. Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Netto”, disse Lula em nota.

O Ministério da Fazenda afirmou que o economista foi um referencial em diferentes fases da história do País. “Por décadas, fomentou debates essenciais sobre a condução da política econômica brasileira. Neste momento de luto, os servidores do Ministério da Fazenda manifestam respeito e solidariedade aos familiares e amigos de Delfim Netto.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/durante-30-anos-eu-fiz-criticas-ao-delfim-netto-diz-lula-ao-lamentar-a-morte-do-ex-ministro/

“Durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Netto”, diz Lula ao lamentar a morte do ex-ministro

2024-08-12