Após a redemocratização do País, permaneceu como figura de destaque nos meios econômico e político. No período em que foi ministro da Fazenda, a economia brasileira registrou as maiores taxas de crescimento da sua história (média anual de 9% de aumento do PIB de 1968 a 1974), com a criação de 15 milhões de novos empregos. Em 1973, o Brasil alcançou o crescimento recorde do PIB de 14,4%, com inflação de 12% – era o início do período de bonança conhecido como “milagre econômico”. Em oito anos de forte crescimento, o Brasil passou da 48ª posição para o 8º lugar entre as maiores economias mundiais.