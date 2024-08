Rio Grande do Sul Escola terá que indenizar ex-funcionária agredida após cobrar direitos trabalhistas na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

A escola afirmou não haver provas de que as agressões decorreram da relação de trabalho

Uma instrutora de escola agredida após cobrar direitos trabalhistas será indenizada em R$ 20 mil na Serra Gaúcha. As agressões partiram de um colega da instituição de ensino que acompanhou a dona do estabelecimento até a casa da trabalhadora.

Os desembargadores da 6ª Turma do TRT4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) foram unânimes ao confirmar a sentença da juíza Laura Balbuena Valente, da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves.

Após prestar serviços entre março e dezembro de 2018 na escola em que atendia cerca de 15 crianças, a trabalhadora recebeu indicação médica para cinco dias de afastamento por causa de lesões por esforço repetitivo no punho. Na sequência, ela foi demitida.

Ao receber R$ 300, que corresponderiam ao salário do mês anterior, a mulher questionou o contador da empresa, o qual confirmou que mais valores eram devidos. Quando soube da consulta ao contador, a dona da escola passou a mandar mensagens e a telefonar insistentemente para a instrutora.

Conforme as mensagens transcritas em ata, a proprietária ameaçou ir à casa da ex-empregada, levando um homem para esclarecer a situação. O homem, na época, era cozinheiro da escola. A autora da ação o identificou como namorado da empregadora e sócio, de fato, da empresa.

De acordo com o boletim de ocorrência e testemunhas, houve discussão, ameaça de morte contra a autora da ação e agressões físicas contra sua mãe e o irmão. O homem bateu nas pessoas e quebrou a porta da casa com um cacetete. A trabalhadora precisou de atendimento médico em razão de uma crise nervosa.

A escola não negou as agressões, mas alegou não ter responsabilidade por atos praticados pelos empregados fora do local e horário de trabalho. Disse não haver provas de que os fatos decorreram da relação de trabalho.

A juíza Laura considerou caracterizado o dano moral pela violação à dignidade, saúde e integridade física da autora, em virtude das agressões verbais, físicas e morais cometidas pela proprietária da escola e pelo empregado.

A escola recorreu ao TRT4, mas não obteve a reforma da decisão. Para o relator do acórdão, desembargador Fernando Luiz de Moura Cassal, a prova oral e documental foram suficientes para gerar o dever de reparar.

“Beira à má-fé a alegação da reclamada no sentido de que os fatos não decorrem da relação de trabalho. A prova é robusta no sentido de que o imbróglio foi provocado pela própria reclamada que, inconformada com o fato de a reclamante ter questionado seus direitos trabalhistas, foi até a casa dela, acompanhada de um empregado, para intimidá-la”, concluiu o desembargador.

As desembargadoras Beatriz Renck e Maria Cristina Schaan Ferreira também participaram do julgamento. Cabe recurso da decisão, divulgada na última sexta-feira (9). O nome da escola não foi divulgado.

