Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Não houve relatos de feridos no bombardeio Foto: Reprodução de vídeo Não houve relatos de feridos no bombardeio. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O Hezbollah disparou uma série de foguetes em direção ao Norte de Israel na noite de domingo (11), enquanto as forças israelenses permanecem em alerta máximo para possíveis retaliações do Irã após o assassinato do líder do Hamas Ismail Haniyeh em Teerã, em 31 de julho.

O lançamento de foguetes contra Israel por militantes do Hezbollah apoiados pelo Irã no Sul do Líbano tornou-se uma ocorrência quase diária desde o início da guerra na Faixa de Gaza, à medida em que crescem os receios sobre a possibilidade de um ataque iraniano que poderia evoluir para um conflito regional mais amplo.

A última rodada de bombardeios do Hezbollah foi feita em apoio ao povo palestino e em retaliação aos ataques israelenses no Sul do Líbano, informou o grupo terrorista em comunicado. Cerca de 30 foguetes foram lançados do Líbano, afirmaram as FDI (Forças de Defesa de Israel), acrescentando que alguns caíram em áreas abertas e não houve relatos de feridos.

“As FDI e o sistema de segurança monitoram nossos inimigos e os desenvolvimentos no Oriente Médio, com ênfase no Irã e no Hezbollah, e avaliam constantemente a situação”, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari.

