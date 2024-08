Inter Inter demite o diretor esportivo Magrão

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

O desligamento de Magrão foi anunciado após o empate do Inter contra o Athletico-PR Foto: Ricardo Duarte/Internacional O desligamento de Magrão foi anunciado após o empate do Inter contra o Athletico-PR. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, o Inter anunciou, na noite de domingo (11), o desligamento do diretor esportivo e ex-jogador do clube Magrão.

“Queria comunicar a todos o desligamento do nosso diretor esportivo Magrão. Entendemos que o Magrão, até o dia de hoje, cumpriu o seu papel em uma função nova no futebol brasileiro e nova para ele, mesmo sendo um cara do futebol. Neste período de gestão do futebol, os resultados não foram satisfatórios. Em um ambiente de profissionalização, é necessário. Quando os resultados não acontecem, você precisa corrigir rumos e fazer mudanças”, afirmou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos.

O clube também publicou uma nota no seu site: “O Sport Club Internacional comunica o desligamento do diretor esportivo Magrão. O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência da carreira”.

