Agro RS se torna o primeiro Estado a obter adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Sistema gaúcho é voltado às atividades de inspeção e fiscalização de uva, vinhos e derivados. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), o Rio Grande do Sul se tornou o primeiro Estado a conseguir adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sisbi-POV). A conquista foi oficializada em portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e teve certificado entregue durante cerimônia na 47ª Expointer.

O ato no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, contou com a participação do secretário de Defesa Agropecuária do órgão federal, Allan Rogério de Alvarenga, e do diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapi, Ricardo Felicetti. A chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Seapi, Fabíola Boscaini Lopes, detalha:

“Integrante do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária [Suasa], o Sisbi-POV tem por objetivo padronizar e harmonizar esse tipo de procedimento, destinado a garantir a qualidade e sanidade desses produtos”. Para obter o reconhecimento, o Estado precisou comprovar que atende a determinadas exigências, tais como:

– Possuir legislação que regulamenta a atividade.

– Contar com laboratório para análises de padrão de identidade e qualidade dos produtos inspecionados.

– Manter quadro pessoal com fiscais estaduais agropecuários compatíveis à atividade.

– Dispor de infraestrutura administrativa e veículos para tal fim.

– Desenvolver ações de combate a fraudes e atividades clandestinas.

Ainda de acordo com Fabíola, o Sisbi-POV gaúcho é voltado às atividades de inspeção e fiscalização de uva, vinhos e derivados da fruta ou da bebida. Ela complementa:

“Desde o início do século passado, devido à importância do setor para sua economia, o Rio Grande do Sul controla a produção de vinhos e derivados. A adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal é um reconhecimento do trabalho de excelência realizado há décadas pelo Estado”.

Painel

Também durante a 47ª Expointer, foi lançado oficialmente o Observatório Vitivinícola, plataforma online com informações sobre produção, importação e exportação, crédito rural, comercialização, legislação, estudos e pesquisas a relacionadas ao setor no Rio Grande do Sul. Também fornece previsões climáticas, tudo em um só endereço virtual: observatorio.consevitis-rs.com.br.

Trata-se de uma parceria entre a Seapi e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). A iniciativa foi criada em 2023 e desenvolvida tecnicamente pela empresa H&R para atender à demanda do segmento por um painel que centralizasse os dados mais relevantes.

(Marcello Campos)

