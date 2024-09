Rio Grande do Sul Quase 30 vítimas das enchentes de maio no RS continuam desaparecidas

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Ao todo, quase 2,4 milhões de gaúchos foram diretamente atingidos pela catástrofe climática. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Um balanço divulgado nessa segunda-feira (2) pela Defesa Civil Estadual informa que ao menos 27 gaúchos que desapareceram durante as enchentes recordes de maio ainda não foram encontrados. As vítimas são de 15 cidades, em uma lista que tem no topo Cruzeiro do Sul (Vale do Taquari), com cinco casos. Os nomes completos podem ser conferidos no site defesacivil.rs.gov.br.

Já o número de mortos é de 183. Sem detalhar o atual contingente de desabrigados, a atualização estatística menciona que quase 2,4 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul foram diretamente atingidos pela catástrofe, em um total de 478 dos 497 municípios gaúchos – uma abrangência de 96%.

“Devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades, temos atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas”, acrescenta o órgão ao apresentar os dados.

Para aumentar o nível de prevenção a esse tipo de desastre natural, qualquer cidadão pode se cadastrar para recebimento de alertas meteorológicos da Defesa Civil. Basta informar o CEP da localidade por mensagem do tipo SMS ao número 40199. Em seguida, receberá uma confirmação que habilita o destinatário a futuras atualizações.

O procedimento também pode ser realizado por meio do aplicativo whatsapp. É necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611, enviando um simples “oi” para então interagir com o robô de atendimento. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse (de algum parente, por exemplo), passando a receber eventuais alertas.

Lista de desaparecidos por cidade

– Agudo: 1 habitante.

– Barros Cassal: 1 habitante.

– Bento Gonçalves: 4 habitantes.

– Canoas: 2 habitantes.

– Caxias do Sul: 1 habitante.

– Cruzeiro do Sul: 5 habitantes.

– Encantado: 2 habitantes.

– Estrela: 1 habitante.

– Lajeado: 3 habitantes.

– Marques de Souza: 1 habitante.

– Poço das Antas: 1 habitante.

– Porto Alegre: 1 habitante.

– Relvado: 1 habitante.

– Roca Sales: 2 habitantes.

– São Leopoldo: 1 habitante.

Moradias temporárias

Na já mencionada Cruzeiro do Sul, o governo do Estado entrega nesta terça-feira (3) as chaves de 28 moradias temporárias para famílias que perderam suas residências por causa das enchentes de maio. O evento está marcado para as 15h em espaço localizado ao lado da sede do Esporte Clube 15 de Novembro – rua Frederico Germano Haenssgen, no bairro São Gabriel. O chefe do Executivo estadual, Eduardo Leite, participa do evento.

(Marcello Campos)

