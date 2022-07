Mundo Durante conferência em Brasília, secretário de Defesa dos Estados Unidos prega “controle civil” de militares

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Lloyd J. Austin III diz que espera por eleições seguras e transparentes no Brasil. (Foto: Reprodução)

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, declarou nesta quarta-feira (27) que os Estados Unidos defendem um “controle civil firme dos militares” na sociedade democrática. Ele também acenou com a expectativa de que, assim como em 2020, as eleições brasileiras deste ano sejam limpas e justas.

“Tive a oportunidade de reafirmar o papel adequado da função do Exército na sociedade democrática. E isso significa controle civil firme dos militares”, declarou Lloyd Austin em coletiva. O secretário dos EUA participou na terça-feira (26) da Conferência dos Ministros da Defesa das Américas, realizada em Brasília.

Também na coletiva, Lloyd Austin destacou o comprometimento de Nogueira com as eleições.

“Ele [ministro da Defesa brasileiro] estava muito focado em fornecer segurança para garantir que pudessem realizar uma eleição segura e transparente. E então ele está focado nisso, ficou muito claro para mim e, novamente, eu não precisei pressioná-lo. Isso está no centro de suas preocupações”.

Reunião bilateral

Mais cedo, ainda nesta quarta-feira (27), Lloyd Austin teve uma reunião bilateral com autoridades brasileiras, promovido na capital federal, que contou também com o ministro brasileiro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

Segundo as autoridades presentes, o secretário americano teria ressaltado ainda que o período eleitoral é de grande importância ao Brasil e que os Estados Unidos esperam que tudo ocorra bem.

Na conversa, também segundo relatos feitos à CNN, Lloyd Austin teria dito que confia nas Forças Armadas do Brasil e concordado que o processo eleitoral deve ser livre e transparente, o que, segundo ele, são fundamentos da democracia.

Na reunião, o ministro brasileiro teria ressaltado, em um tom menos protocolar ao adotado na terça-feira, que o Brasil preza por valores democráticos e lembrado que as Forças Armadas foram convidadas pela Justiça Eleitoral para ajudar no aperfeiçoamento do processo eleitoral.

O general da reserva também teria salientado que o Brasil terá eleições presidenciais transparentes, seguras e auditáveis. Diferentemente do que defende o presidente Jair Bolsonaro, as urnas eletrônicas já passam por auditoria do próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O americano participa da XV Conferência dos Ministros da Defesa das Américas, em Brasília. A conferência é presidida pelo ministro da Defesa do Brasil.

