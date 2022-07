Política Durante live desta quinta, Bolsonaro sugere que diversos órgãos contabilizem votos além da Justiça Eleitoral

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Eu duvido desse sistema eleitoral, é um direito meu duvidar”, disse Bolsonaro. Foto: Reprodução/YouTube “Eu duvido desse sistema eleitoral, é um direito meu duvidar”, disse Bolsonaro. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar, nesta quinta-feira (7), o sistema eleitoral brasileiro e disse duvidar da segurança do processo de votação eletrônica, sugerindo que diferentes órgãos, como a Polícia Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, além das Forças Armadas, possam contabilizar os votos junto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu duvido desse sistema eleitoral, é um direito meu duvidar”, disse Bolsonaro em sua transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, voltando a levantar dúvidas de possíveis fraudes em eleições passadas.

Bolsonaro, que se elegeu presidente em 2018 e deputado diversas vezes em eleições anteriores pelo sistema de voto eletrônico, tem feito ataques constantes a, que também pertencem ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro acusa os ministros do TSE Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes de terem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato preferencial na eleição presidencial de outubro. Lula (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto à frente de Bolsonaro (PL) e alguns levantamentos apontam até mesmo uma possível vitória no primeiro turno.

Em tom de ameaça, Bolsonaro disse que “ninguém quer invadir nada”, mas que sabe o que “temos que fazer antes das eleições”. Antes, criticou o presidente do TSE, Edson Fachin, por ter afirmado na véspera que há risco de o Brasil passar por um evento mais grave do que a invasão ao Capitólio de Washington, ocorrido em 6 de janeiro do ano passado, quando partidários do então presidente derrotado dos EUA, Donald Trump, invadiram as dependências do Congresso para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden.

Bolsonaro também disse que irá convidar todos os embaixadores estrangeiros no Brasil para mostrar na próxima semana “o que aconteceu” nas eleições de 2014, 2018 e 2020, insinuando que seriam problemas que, segundo ele, estarão devidamente documentados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política