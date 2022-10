Inter Durante treino, técnico do Inter Mano Menezes faz trabalho de ataque contra a defesa

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Colorado segue em preparação para o confronto contra o Botafogo, neste domingo (16). Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter Mano Menezes comandou o treino de finalizações do time no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (12). O treinamento foi focado em atividade de ataque contra a defesa, mas sem esboçar qual seria o time titular para o confronto contra o Botafogo (RJ), no domingo (16), às 18h, pelo Brasileirão.

Durante o trabalho, o grupo foi dividido em quatro equipes e duas se enfrentavam em cada metade do gramado. Um jogador avançava com a bola pelo meio-campo, perto da grande área e buscava a finalização. Logo após, um trio de ataque avançava contra uma dupla de zagueiros.

No treinamento, Mano Menezes não indicou nenhum possível time titular. A novidade desta quarta-feira ficou por conta de Bustos e Moledo, que participaram do treino. Um dia antes, na terça-feira (11), os dois jogadores ficam na academia. Pedro Henrique além de estar suspenso e não jogar contra o Botafogo foi liberado do treinamento por gripe. O Colorado volta a treinar na manhã de quinta-feira (13).

