Dwayne Johnson, o The Rock, agora é dono de uma liga de futebol americano. O astro do cinema, famoso por filmes como Jumanji e a A Múmia, além da franquia Velozes e Furiosos, faz parte de um grupo que comprou por US$ 15 milhões (R$ 79,9 milhões) a XLF, liga de futebol americano nos Estados Unidos e que entrou com um pedido de falência em abril deste ano em plena pandemia de coronavírus.

De acordo com o site TMZ, Dwayne se juntou à ex-mulher e sua parceira de negócios, Dany Garcia, com quem ele tem uma filha de 18 anos, Simone, e ao grupo de investimento RedBird Capital para comprar a liga, que iria leilão, neste fim de semana. A XFL nasceu em 2001 para ser concorrente da NFL, mas teve apenas uma temporada. Relançada em 2020 com oito times da Costa Leste e da Costa Oeste, ela encerrou as atividades devido à pandemia.

Dwayne anunciou a compra – o valor foi divido entre os sócios igualmente – com um comunicado. “A aquisição da XFL com meus talentosos parceiros, Dany Garcia e Gerry Cardinale, é um investimento para mim que está profundamente enraizado em duas coisas: minha paixão pelo jogo e meu desejo de sempre cuidar dos fãs. Com orgulho e gratidão por tudo o que construí com minhas próprias mãos, pretendo aplicar esses calos à XFL e espero criar algo especial para os jogadores, fãs e todos os envolvidos pelo amor ao futebol”, afirmou o astro.

The Rock chegou a jogar futebol americano na Universidade de Miami antes de se tornar uma estrela mundial do wrestling profissional com a WWE e ainda viveu um jogador da NFL no filme Treinando o Papai, em 2007. A ideia de Dwayne e os sócios é relançar a liga, mas ainda não há um cronograma definido.