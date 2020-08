Propriedade do cantor tem 7 quartos, 7 banheiros, 5 lavabos, adega climatizada, dois elevadores, garagem para 3 carros com ar condicionado, além de grande piscina. (Foto: Reprodução)

Bon Jovi comprou uma mansão em Palm Beach, na Flórida, por US $ 43 milhões, o equivalente à R$ 228,5 milhões na cotação atual. A nova propriedade do cantor fica à beira-mar foi adquirida, segundo o site Palm Beach Post, na última sexta-feira (31) após venda de outra casa do astro na mesma região por US $ 20 milhões (ou R$ 106 milhões).

A casa, que foi construída em 2007, possui 7 quartos, 7 banheiros, 5 lavabos, adega climatizada, dois elevadores, gerador e garagem para 3 carros com ar condicionado. No espaço interno ainda há uma sala de jantar grande, com pisos de madeira, e uma sala de estar com piano de cauda. Na área externa, há uma grande piscina, dependência, sala de ginástica e um jardim também de frente para o mar.