Luana Piovani passou por um verdadeiro perrengue durante viagem com amigas a Ibiza, na Espanha. A apresentadora contou nas redes sociais que se perdeu ao tentar chegar a uma praia, e que foi surpreendida por um redemoinho.

Piovani diz também que, sendo uma pessoa desorientada, levou as amigas para a praia errada. “Chegou lá, uma infelicidade, cheia de pedra, uma praia lotada, cheia de boia na água. Eu detesto boia na água”, afirmou.

Na sequência, afirmou ter avistado o redemoinho: “Tudo [foi] jogado para cima. Ela [Dani, uma das amigas] foi a que teve melhor reflexo e foi para trás de uma pedra. Achei que ela tinha caído, fui atrás dela e disse, ‘não levanta’. Abaixei a cabeça. Foi um negócio que a gente nunca viveu. Trememos”.

Para finalizar, Luana conta que no fim das contas deu tudo certo, e o grupo de amigos conseguiu aproveitar o dia de sol em outra praia, mais bonita e menos cheia. A atriz e apresentadora está aproveitando um tempo longe dos filhos, enquanto eles passam uns dias com o pai, Pedro Scooby, em viagem à Itália. Dom e Bem estão com o surfista, enquanto que Liz ficou com a avó, por opção da garota.