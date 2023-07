Geral “É a sétima viagem que organizo”, diz atriz pornô presa em aeroporto com cocaína

6 de julho de 2023

Atriz pornô uruguaia Mía Etcheverría foi presa no aeroporto de Montevidéu por tráfico de cocaína. (Foto: Reprodução)

A atriz pornô uruguaia Mía Etcheverría, de 28 anos, presa por suspeita de tráfico internacional de drogas, enviou mensagens pelo celular que podem complicar ainda mais sua situação. Segundo os promotores que investigam o caso, Mía escreveu que estava organizando a sétima viagem. A atriz pornô foi detida, horas depois de ter enviar o texto, no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu. Ela fazia parte de um grupo que levava uma mala com 6,5 kg de cocaína para a Espanha.

As conversas de WhatsApp foram reveladas pelo “Montevideo Portal”. Em uma das mensagens, Mía diz: “É a sétima viagem que organizo e sem falhas, que é o principal disso”. De acordo com a publicação, o destinatário do texto é um contato salvo no aparelho apenas como “Matías”.

O Ministério Público agora tenta verificar o real significado desta mensagem. A promotora do caso, Cristina Falcomer, disse ao “Montevideo Portal” que até o momento não há indícios de que Mía tenha saído do Uruguai com drogas anteriormente.

Prisão preventiva

Mía foi indiciada por ser cúmplice da prática criminosa. Ela vai cumprir prisão preventiva de 90 dias, enquanto as autoridades locais prosseguem a investigação. O flagrante aconteceu no último sábado, quando a Direção Geral de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas identificou um homem uruguaio de 29 anos “com possível perfil de risco”.

Depois de confirmado o seu itinerário, uma inspeção de rotina foi feita na bagagem. Ele iria viajar acompanhado de três mulheres – uma delas Mía – que ainda estavam na área de check-in.

“Ao verificar sua bagagem, foi detectado um fundo duplo em suas duas malas, dentro das quais havia seis pacotes de substância em pó branca em cada uma. Após pesagem, a substância totalizou um peso de 6,5 kg, positivo para a presença de cocaína”, informou o Ministério do Interior.

Todos foram detidos e estão em prisão preventiva. A promotora que atua no caso, Cristina Falcomer, afirmou ao “El Observador” que Mía participou da preparação e da fase final da exportação da cocaína.

Defensor de Mía, o advogado Pablo Casas afirma que a atriz pornô não sabia qual era o conteúdo das malas. O advogado ainda alegou que sua cliente apenas ajudou o suspeito de 29 anos a comprar as passagens e o acompanhou até o aeroporto.

Mía é natural de Las Piedras. Ela ficou conhecida no país após entrar para a indústria de conteúdo erótico. A atriz foi casada com o ex-jogador de futebol Richard “Chengue” Morales, que jogou em clubes como o uruguaio Nacional, o brasileiro Grêmio e os espanhóis Málaga e Osasuna. Os dois têm duas filhas. As informações são do jornal Extra.

