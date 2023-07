Geral Planeta Terra bate recorde de calor pelo segundo dia consecutivo

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Na última terça-feira, a temperatura global atingiu a marca de 17,18°C. (Foto: Reprodução)

Pelo segundo dia consecutivo, a temperatura global do planeta Terra bateu recorde, desde quando se pode medir com instrumentos. Na terça-feira, dia 4 de julho de 2023, a temperatura global atingiu a marca de 17,18°C, de acordo com o Instituto de Mudança Climática (Climate Change Institute), da universidade do Maine, nos Estados Unidos. Este valor ficou 0,98°C acima temperatura média planetária de referência que é de 16,10°C, calculada para o período e 1979 a 2020

Na última segunda-feira, 3 de julho, a temperatura média global já havia alcançado o dígito de 17°C (17,01°C) pela primeira vez desde que fazem medições instrumentais.

O recorde anterior de maior temperatura média da Terra era de 16,92°C observada em 2016, considerado o ano globalmente mais quente já registrado. Além de tendência do aumento da temperatura associado à mudança climática que o planeta Terra está vivendo, por causa do aumento de gases de efeito estufa gerados pela atividade humana, um episódio do fenômeno El Niño extremamente forte ajudou a elevar a temperatura de 2016.

Hemisfério Norte

As ondas de calor no Hemisfério Norte começaram mais cedo este ano, ainda no outono e prosseguem neste início de verão. Temperaturas recordes continuam sendo registradas no Canadá, nos Estados Unidos e em partes da Europa.

Os especialistas em climatologia global alertam que mais recordes de calor global devem ser observados ainda neste semestre.

Julho de 2023 começou com uma nova onda de calor muito intensa sobre o norte do México e estados do Sul dos Estados Unidos. Em junho, 100 pessoas morreram no México por causa das altas temperaturas.

No dia 3 de julho, o calor bateu recorde no Canadá, com a marca de 34,3°C em Kuujjuaq, um recorde histórico desde que os registros começaram em 1947.

Em junho, a temperatura bateu o recorde de 44 °C na Andaluzia, no sul da Espanha, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Entre 29 de junho e 3 de julho de 2023, a ilha de Nares, na Groenlândia, perdeu grande parte da cobertura de gelo e neve por causa do calor.

Mas no Hemisfério Sul, onde é inverno, também se observa temperaturas acima do normal.

A costa leste norte-americana também começou a sofrer grande aumento do calor. As informações são da Climatempo.

