Geral É fake que anomalia no Oceano Atlântico causou enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A suposta anomalia foi publicada em abril pelo aplicativo meteorológico Ventusky. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Circula nas redes sociais um vídeo com mais de um milhão de visualizações que tenta vincular a tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul a uma anomalia no Oceano Atlântico, com ondas gigantes no mar na costa da África. É Fake news.

A suposta anomalia foi publicada em abril pelo aplicativo meteorológico Ventusky, administrado pela empresa tcheca InMeteo, após um erro de modelo numérico da plataforma.

“A anomalia apresentada no vídeo não existiu. As fortes chuvas contínuas no Rio Grande do Sul são derivadas de um prolongado bloqueio atmosférico no Brasil que vem favorecendo a massa de ar quente e seca na parte central do país”, diz a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A informação de que o evento climático nunca existiu foi publicada nas redes sociais da Ventusky e confirmada por um porta-voz da empresa.

“A imagem de ondas gigantes perto da África foi devido a um erro de modelo. Felizmente, o nosso fornecedor, o Instituto Meteorológico Alemão, já resolveu (o problema)”, disse a empresa no dia 12 de abril.

O MetSul aponta que o superaquecimento do Atlântico tropical provavelmente também colaborou para as fortes chuvas com maior aporte de umidade por correntes de vento em altitude. Entretanto, essa variação não tem relação com o que é mostrando no vídeo, uma vez que ele apresenta o resultado de um erro do aplicativo. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/e-fake-que-anomalia-no-oceano-atlantico-causou-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

É fake que anomalia no Oceano Atlântico causou enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-14