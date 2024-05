Geral É fake que cidade gaúcha tenha registrado “chuva de peixes” durante enchentes no RS

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Uma busca pela origem das diversas imagens mostra que elas circulam na internet sob diversas versões ao menos desde 2015. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais uma série de vídeos em que aparecem centenas de peixes em calçadas e estradas alagadas. Segundo a publicação, uma “chuva de peixes” teria acontecido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em meio às enchentes que atingem o estado. A informação, no entanto, é falsa.

A publicação usa diversos trechos de vídeos e fotos seguidas de um áudio, que diz: “diversos peixes caindo do céu no meio dessa chuva” e “uma chuva de peixes inexplicável ocorreu em Santa Maria deixando a cidade em choque”.

Uma busca pela origem das diversas imagens mostra que elas circulam na internet sob diversas versões ao menos desde 2015, portanto, anos antes da crise climática que o Rio Grande do Sul enfrenta.

Durante todo o vídeo é possível ver uma foto de uma longa avenida lotada de peixes. A imagem original, na verdade, foi publicada pela revista Time em 20 de março de 2015, sobre um acidente que ocorreu três dias antes na província chinesa de Guizhou. Na ocasião, a porta traseira de um caminhão se abriu e despejou 6,8 mil quilos de peixes vivos pela estrada. A mesma foto circulou em 2021 como se tratasse de uma “chuva de peixes” em Honduras e foi checada por uma agência de checagens norte-americana.

Em outro vídeo, é possível ver peixes pulando na rua e na calçada ao redor de um caminhão azul e de motocicletas. A busca reversa dessa imagem resultou em diversos vídeos idênticos publicados em 2017, no Youtube. A legenda da maioria deles indica que se trataria de um acidente com um caminhão na Índia. Um vídeo similar foi publicado em 2013. As informações são do portal de notícias G1.

