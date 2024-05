Rio Grande do Sul Governo do Estado agiliza repasses financeiros e mais de 72 mil famílias afetadas pela enchente serão beneficiadas imediatamente

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para agilizar a assistência, os programas foram reformulados, reduzindo a burocracia envolvida nos repasses. (Foto: Jürgen Mayrhofer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como forma de apoiar as famílias que foram afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, o governo do Estado iniciou a transferência de recursos do programa Volta por Cima e dos valores arrecadados pelo pix SOS Rio Grande do Sul. Para agilizar a assistência, os programas foram reformulados, reduzindo a burocracia envolvida nos repasses. Ao todo, 72,5 mil famílias serão beneficiadas nesta primeira etapa.

Visando acelerar a destinação dos recursos, o governo estadual aplicou uma nova metodologia baseada no mapeamento das áreas afetadas pelos eventos meteorológicos adversos, coordenado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Com o cruzamento desses dados com as informações do Cadastro Único (CadÚnico), serão identificadas as famílias que atendem aos critérios dos programas e os benefícios serão repassados sem a necessidade de que seja realizado cadastramento para qualquer um deles.

Para o Volta por Cima, é necessária a retirada do Cartão Cidadão apenas se o responsável pelo núcleo familiar ainda não o possua. Nesse caso, o cartão será emitido automaticamente após a identificação da família e poderá ser retirado em uma agência designada do Banrisul na cidade do beneficiado.

No caso dos valores arrecadados com o pix SOS Rio Grande do Sul, a Caixa Federal, em parceria com o governo estadual, será responsável por emitir o cartão do benefício. Com os recursos do pix, o governo atenderá famílias não contempladas pelo Volta por Cima, ampliando o apoio a uma faixa maior da população que precisa de auxílio para iniciar a retomada de suas vidas.

Inicialmente, 428 famílias no Vale do Taquari receberão o valor de R$ 2 mil, disponibilizado pelo Comitê Gestor dos recursos. A distribuição considerou as áreas mais afetadas do Estado que já possuem condições estruturais para começar o processo de recuperação e reconstrução. Outras fases de pagamento serão divulgadas nos próximos dias, abrangendo novas cidades.

Os pagamentos do programa Volta por Cima também começaram nessa sexta-feira (17), com a distribuição de R$ 18,1 milhões para 7.269 famílias desabrigadas ou desalojadas em 62 municípios. Cada núcleo familiar receberá uma parcela única de R$ 2,5 mil, conforme critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual 57.607/2024. A nova edição do programa deverá beneficiar 40 mil novas famílias, distribuindo mais de R$ 50 milhões em recursos.

Essas ações refletem o compromisso do governo do Rio Grande do Sul em fornecer um suporte rápido e eficaz às famílias afetadas pela enchente, garantindo que a ajuda chegue a quem mais precisa de forma desburocratizada e eficiente.

Com a implementação dessas medidas, espera-se não apenas amenizar os impactos imediatos da tragédia, mas também proporcionar um alicerce para a reconstrução e retomada da vida das comunidades, reforçando a solidariedade e a resiliência do povo gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-estado-agiliza-repasses-financeiros-e-mais-de-72-mil-familias-afetadas-pela-enchente-serao-beneficiadas-imediatamente/

Governo do Estado agiliza repasses financeiros e mais de 72 mil famílias afetadas pela enchente serão beneficiadas imediatamente

2024-05-17