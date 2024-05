Geral É falsa a informação de que há superlotação de corpos no Posto Médico-Legal de Lajeado

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Não existem corpos empilhados e, em nenhum momento, chegou a haver superlotação no local. (Foto: Lucas Brunetto/Prefeitura de Lajeado)

É falsa a informação que circula nas redes sociais sobre a superlotação de corpos no Posto Médico-Legal (PML) de Lajeado.

De acordo com o Instituto-Geral de Perícias, dos 30 corpos localizados na Região do Vale do Taquari e encaminhados nos últimos dias ao PML de Lajeado, 27 foram entregues às famílias. Duas vítimas, já identificadas, aguardam serem reclamadas e apenas uma não tem familiar de referência para coleta e comparação de material genético.

O espaço, com capacidade em condições normais para três corpos, até agora atende a demanda sem acúmulos. Não existem corpos empilhados e, em nenhum momento, chegou a haver superlotação. O container instalado próximo ao órgão trata-se de uma medida de prevenção, em razão de ainda termos um elevado número de desaparecidos.

Em outra frente, também é falsa a informação disseminada em vídeo nas redes sociais no qual um homem afirma que 40 jet skis do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) não estão sendo usados nos resgates.

O homem no vídeo é um militar da reserva sem nenhuma relação com as ações de planejamento do CBMRS. Sua fala, portanto, não representa a posição institucional da corporação.

Não há qualquer restrição para a utilização das motos aquáticas em razão de possível dano. Desde o início das enchentes, houve o planejamento do emprego desses equipamentos nas áreas atingidas. Parte foi utilizada nos salvamentos do Vale do Taquari, Porto Alegre e Região Metropolitana, e parte na substituição das motos aquáticas que já estavam operando e foram danificadas ao longo do evento. Todo o efetivo, recursos e estrutura disponíveis estão sendo utilizados.

