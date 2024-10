Brasil É falso anúncio com promoção de passagens aéreas a R$ 122 da Latam

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Estava circulando um anúncio, supostamente da Latam Airlines, onde a companhia ofereceria passagens aéreas a partir de R$ 122, publicado em uma página não oficial no Facebook. O anúncio fraudulento direciona os usuários para uma página que coleta dados pessoais, como o CPF e outras informações. A página imita o site oficial da Latam. A companhia aérea esclareceu que não veiculou essa suposta promoção.

O site oficial da Latam é www.latamairlines.com, que difere do endereço vinculado ao anúncio falso. Na página falsificada, os elementos simulam os selos de segurança e informações oficiais da companhia, mas os ícones não são clicáveis, indicando a falsificação.

Como lidar com postagens do tipo?

Desconfie de ofertas muito atrativas: Golpes geralmente envolvem promoções com preços baixos demais para serem verdadeiros. Desconfie sempre de valores muito abaixo do mercado, especialmente se não forem veiculados nos canais oficiais da empresa.

Verifique a origem da postagem: Cheque se a publicação foi feita em um perfil ou página oficial da empresa. Para companhias como a Latam Airlines, consulte as redes sociais verificadas e o site oficial. Muitas empresas mantêm páginas com selos de verificação, como um “check azul”, que atesta sua autenticidade.

Confirme o URL e a estrutura do site: Clicar em links compartilhados em redes sociais pode ser perigoso. Antes de fornecer qualquer dado, observe o endereço da página (URL) para confirmar se se trata do site legítimo. Em sites falsos, é comum que o endereço tenha variações sutis, como pequenas alterações na grafia do nome da empresa. Além disso, em sites legítimos, ícones de segurança e selos são clicáveis e redirecionam para páginas de certificação.

Desconfie de páginas que pedem informações sensíveis: Sites fraudulentos com frequência solicitam dados sensíveis, como CPF, RG, número de cartão de crédito e informações bancárias para concluir a “compra”. A maioria dos sites oficiais não exige esses dados nas primeiras etapas do processo de compra.

Use buscadores para verificar a confiabilidade: Antes de confiar em uma promoção, pesquise no Google ou em outro buscador se há alguma reclamação ou relato de fraude associado ao link. Sites como Reclame Aqui e páginas de checagem, como o Procon, frequentemente publicam alertas sobre golpes em circulação.

Ative a verificação de segurança do navegador: Muitos navegadores modernos têm funções de alerta para sites não confiáveis ou suspeitos. Mantenha essas configurações ativas e, se possível, use uma extensão ou antivírus que ajude a detectar ameaças.

Denuncie a publicação: Caso identifique uma postagem suspeita no Facebook ou em outra rede social, use as ferramentas de denúncia oferecidas pela plataforma. Assim, o conteúdo pode ser analisado e removido para evitar que outras pessoas caiam no golpe.

