Porto Alegre Conscientização sobre o câncer de mama inspira mais um “Desfile das Poderosas” em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Evento é realizado desde 2018 no Centro Cultural da Santa Casa. (Foto: Arquivo/LFCC)

A partir das 17h desta quarta-feira (30), nove mulheres que passaram por tratamento de câncer de mama protagonizam em Porto Alegre a edição 2024 do “Desfile das Poderosas”. O evento conta com uma passarela especialmente montada no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa de Misericórdia (avenida Independência nº 75) para elas mostrarem “looks” especiais e falarem de vida, coragem e superação.

Promovida com sucesso desde 2018, a iniciativa integra a programação da campanha “Outubro Rosa”. O objetivo é ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce como algo que pode ser decisivo na cura da doença.

A produção conta com criações da estilista gaúcha Eduarda Galvani, referência no cenário nacional. Outra participação ilustra é da cantora, compositora e ex-primeira-dama municipal Isabela Fogaça: além de falar de sua experiência, ela encerrará o evento com uma apresentação musical.

Alguns depoimentos

– Ana Maria da Silva Fonseca: “Ser poderosa é não deixar que o medo e a descrença tomem conta. É seguir em frente com gratidão, por ter a chance da cura, por contar com uma rede de apoio, por ter a chance de receber um tratamento. Ser poderosa é olhar a vida com mais amor e gratidão todos os dias”.

– Bruna Sifuentes: “Ser poderosa é aceitar nossa vulnerabilidade”.

– Caroline Cristina Brum dos Santos: “Ser poderosa é tomar as rédeas da vida no momento mais difícil, é escolher guerrear com um sorriso no rosto mesmo quando tudo está desfavorável, é manter a mente firme e forte quando o corpo está se entregando, é influenciar, mesmo sem querer, as pessoas ao seu redor a serem mais fortes e resilientes, é seguir em frente com toda a potência possível”.

– Isabela Fogaça: “A vida depois de um tratamento de câncer nos leva a refletir sobre o que somos. Marcas ficam para sempre. Mas o importante é termos consciência da nossa capacidade de nos superarmos. Isso é ser poderosa comigo mesma”.

(Marcello Campos)

2024-10-29