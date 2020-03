Porto Alegre É falso decreto que determina retorno de atividades comerciais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Prefeitura apela aos cidadãos que não espalhem notícias falsas. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre informa que um texto que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens, com a cópia de um suposto decreto que determina o retorno gradual de uma série de atividades comerciais de Porto Alegre a partir do dia 13 de abril, é falso. Segundo o executivo, o texto não tem embasamento na realidade, tampouco traduz o rigor das medidas que vêm sendo tomadas para conter o coronavírus na cidade.

O falso texto é atribuído ao decreto 20.516, publicado pela prefeitura em 20 de março, que na verdade proíbe, por 30 dias, o funcionamento de padarias restaurantes, bares e lancherias, exceto aqueles que funcionam por tele-entrega, delivery e pague e leve (take away). Estas medidas foram publicadas com tempo determinado, o que não significa que as datas não possam ser revistas levando em conta o momento vivido, que tem se mostrado muito dinâmico.

A prefeitura apela aos cidadãos que não compartilhem esse tipo de informação falsa. Vidas estão em jogo e, para salvá-las, é fundamental que todos tenham a oportunidade de saber a verdade dos fatos. As atividades comerciais de Porto Alegre seguem suspensas, exceto no caso de serviços essenciais.

Os decretos oficiais da prefeitura podem ser acessados no endereço https://prefeitura.poa.br/coronavirus.

