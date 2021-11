Brasil É falso o site da Gol que promete passagens gratuitas na Black Friday

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Golpes como esse são feitos por criminosos para roubo de dados. (Foto: Divulgação/Gol)

Um link falso que promete passagens gratuitas pela companhia aérea Gol vem enganando internautas ávidos atrás de promoções da Black Friday. A assessoria de comunicação da empresa confirmou que o endereço que leva a um questionário prometendo bilhetes na faixa não é da companhia aérea e que a Gol faria promoções a partir deste fim de semana.

Bem elaborado, o site falso pode ludibriar até o internauta mais experiente. “O site em questão não tem relação alguma com a Gol Linhas Aéreas. Promoções e ofertas da Companhia podem ser encontradas em nosso site oficial e em nossos canais nas redes sociais”, diz nota enviada pela Gol.

Golpes

A Black Friday é um período que garante boas promoções, mas também é marcado por uma enorme quantidade de golpes digitais. De acordo com levantamento da ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude, as tentativas de fraudes em e-commerces devem crescer 52% na Black Friday de 2021, em comparação com o ano passado.

Diante do grande número de compras esperadas para a data, a chance de cair em um golpe, porém, não deve ser maior que nos anos anteriores. “As tentativas de golpe serão altas, mas o aumento exponencial de pedidos regulares faz com que os percentuais sejam baixos em relação ao volume total”, afirma Omar Jarouche, diretor de Marketing e Soluções da ClearSale.

De toda forma, a Black Friday e o período que a antecede exigem muita atenção dos consumidores. “Os golpes são inúmeros e infelizmente não falta criatividade para estelionatários na hora em que pretendem se aproveitar da boa fé e desatenção dos consumidores”, comenta Marcela Cavallo, advogada especialista em direito do consumidor.

Nesse período, alguns golpes são bastante comuns. Um deles é o de phishing , no qual os cibercriminosos enganam as vítimas com links compartilhados nas redes sociais oferecendo alguma promoção falsa. Ao clicar, a vítima pode ter dados roubados, vírus instalados no dispositivo ou ainda ser induzida a realizar a compra de um produto que nunca será entregue.

