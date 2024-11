Política É falso o vídeo que sugere que Trump elogiou Lula após ser eleito

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

A ferramenta de detecção TrueMedia aponta que o áudio usado no vídeo viral foi produzido com uso de inteligência artificial. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais um vídeo que sugere que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente Lula (PT). O vídeo é falso e tem áudio e legendas em português. No começo, anuncia uma suposta notícia: “Lula é manchete no mundo hoje nesta quarta-feira, 6 de novembro, após Donald Trump dizer que Lula é o maior presidente do mundo e que estará aberto para negociações com o presidente brasileiro.”

Em seguida, a mesma voz atribui uma declaração a Trump:”Lula é incrível. Quero agradecer a ele pelos parabéns pela minha vitória como presidente dos Estados Unidos. Hoje sabemos que o Lula é um grande estadista que tem governado com muita competência. Não é à toa que o Lula colocou o Brasil entre as maiores economias do mundo em apenas dois anos. Também quero repetir esse sucesso aqui na América. Estados Unidos e Brasil sempre serão fortes e, unidos, serei presidente (inaudível) honra. Da mesma forma que o Lula é, quero adiantar que não haverá impasse entre mim e o Lula. Vejo alguns meios de comunicação dizendo que vou fazer oposição ao Brasil por causa de partido A ou B. Isso não é verdade. Meu interesse é que as pessoas tanto no Brasil tanto aqui nos Estados Unidos tenham o direito de terem bons presidentes que dê prioridade às necessidades do povo.”

No final do vídeo, o tom volta a ser de apresentação: “No vídeo de hoje o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump afirma que terá boas relações comerciais com o Brasil do presidente Lula, já passa esse vídeo e marca um amigo nos comentários.”

O vídeo foi reproduzido 490 mil vezes em cinco dias em um único perfil do TikTok; essa conta identifica seu conteúdo como “política social, comediante e animes”.

O perfil exibe outras personalidades supostamente fazendo elogios a Lula, entre elas, o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente americano Barack Obama e o Papa Francisco.

Inteligência artificial

A ferramenta de detecção TrueMedia aponta que o áudio usado no vídeo viral foi produzido com uso de inteligência artificial.

Não há registro público de que Trump tenha dito as palavras atribuídas a ele no vídeo falso. Uma pesquisa em motores de busca aponta que a declaração atribuída a Trump não foi reproduzida por nenhuma fonte confiável.

Trump tem mais proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, acompanhou a apuração ao lado de Trump nas eleições americanas de novembro. Em 2022, Bolsonaro divulgou em seu Twitter na véspera da eleição um vídeo em que recebe o apoio de Trump.

Lula parabenizou Trump pela vitória na eleição, desejou sorte e pregou diálogo.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, afirmou Lula.

Antes da eleição, em entrevista a um veículo de comunicação francês, Lula declarou apoio à adversária de Trump, a democrata Kamala Harris. Na ocasião, o presidente brasileiro disse que a vitória de Kamala era um caminho mais seguro para o fortalecimento da democracia no mundo e que torcia por ela. As informações são do portal de notícias G1.

