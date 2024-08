Economia É falso que a Caixa Federal tenha anunciado site de “resgate imediato” de dinheiro via Pix

Postagem aplica com golpe com mensagem sobre "resgate imediato" de dinheiro via Pix.

É falsa uma postagem que exibe suposta mensagem da Caixa Econômica sobre “resgate imediato de dinheiro via Pix”. A imagem afirma que para realizar o saque basta consultar o seu CPF em um site.

A postagem redireciona a um site que imita o portal de serviços do governo federal e pode roubar dados dos usuários. A Caixa informou que a página não foi feita pelo banco. A plataforma oficial para a consulta de valores a receber é do Banco Central do Brasil (BCB). Não é preciso pagar taxas ou informar senhas para ter acesso ao dinheiro esquecido.

A mensagem compartilha um link que simula o portal de serviços do governo federal. Quando se clica, o usuário precisa informar o seu CPF e a senha e, a partir daí, pagar uma “taxa” para receber os valores via Pix. É possível ver que a URL (endereço da página) não é oficial do governo, já que não possui o final “gov.br”. O conteúdo analisado também não possui o padrão de sites nacionais, com o final “.com.br”, por exemplo.

A estratégia pode ser usada para roubar dados do usuário, infectar o aparelho telefônico e até mesmo aumentar o banco de contatos para aplicar outros golpes, como mostrou reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

Na postagem analisada aqui, usuários afirmam nos comentários que o resgate “deu certo” e que “é bem rápido e fácil”. Porém, as contas responsáveis pelos comentários foram criadas recentemente e seguem os mesmos padrões em seus perfis, sem descrição ou amigos, com características de robôs usados para forjar interações.

O Banco Central oferece o Sistema de Valores a Receber (SRV) apenas em sua plataforma oficial. O BCB não envia links ou entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais e alerta que os cidadãos não devem fazer nenhum tipo de pagamento para receber quantias resgatadas. Em 2022, o banco criou um site exclusivamente dedicado ao Sistema Valores a Receber, canal em que é possível conferir o “dinheiro esquecido” nos bancos. O sistema só pode ser consultado pelo valoresareceber.bcb.gov.br.

Por nota, a Caixa Econômica disse que orienta os seus clientes a não clicar em links ou acessar sites suspeitos recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber. O banco também destacou que é importante desconfiar de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”. Os cidadãos podem denunciar suspeitas de golpe no e-mail abuse@caixa.gov.br.

É comum que circulem nas redes sociais publicações usando marcas de bancos ou do governo federal para aplicar golpes financeiros. Geralmente, as mensagens são apelativas e prometem grandes vantagens.

Desconfie de conteúdos como estes e procure por pistas que podem mostrar uma fraude, como links suspeitos e perfis não-oficiais ou pedidos de dados, senha e pagamento.

Procure pelo banco ou comunicados de entidades do governo, nos canais e sites oficiais, para verificar as informações.

Também é possível pesquisar por reportagens da imprensa profissional para checar se benefícios, como valores a receber, foram disponibilizados aos cidadãos.

