Brasil É falso vídeo que promete desbloquear juros do FGTS

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Segundo a Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos dos trabalhadores, essa possibilidade de juros da conta vinculada ao FGTS não existe Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo a Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos dos trabalhadores, essa possibilidade de juros da conta vinculada ao FGTS não existe. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um anúncio em redes sociais promete desbloquear os juros de sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante o download de um aplicativo pago.

No entanto a promessa é falsa. De acordo com a Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos dos trabalhadores, essa possibilidade de juros da conta vinculada ao FGTS não existe.

Portanto, diz a Caixa, não existe possibilidade de sacar os juros da conta vinculada ao FGTS. As modalidades de retirada do fundo não mudaram. Estão previstas na Lei 8.036/1990. As principais são: demissão sem justa causa, saque-aniversário, aposentadoria, falecimento do trabalhador, compra da casa própria ou amortização de parcelas de financiamento imobiliário, doenças graves e desastre natural.

A Caixa ainda sustenta que os canais de informações sobre o fundo são diferentes.

Cuidado com o golpe

O golpe, conforme o banco, costuma contar com um vídeo, que exibe uma propaganda do serviço prometido, enquanto a página falsa alega que está processando a consulta ao saldo do FGTS e dos juros acumulados.

A montagem traz até trechos de telejornais antigos nos quais os apresentadores dão informações verdadeiras sobre a liberação do fundo.

Entretanto, mente ao afirmar que o governo não divulga a informação sobre os juros do FGTS, mas que é possível sacar esse dinheiro: um suposto valor entre cinco e 13 salários mínimos. O salário mínimo vigente no país desde 1° de maio é de R$ 1.320.

Os criminosos também programam um valor de saldo para informar que as vítimas têm direito e pedem que elas cliquem em um botão “Desbloquear saldo”.

Neste momento, pedem nome completo, e-mail, telefone fixo ou celular, número do cartão de crédito, validade, mês, ano, código de segurança (CVV) e nome impresso no cartão ou Pix para o suposto download do aplicativo que ajudaria na missão de resgate.

Serviços oferecidos pela Caixa

A Caixa Econômica Federal reforça, no entanto, que os únicos canais de informações sobre o FGTS são as agências da Caixa, o aplicativo FGTS e os sites www.caixa.gov.br/fgts ou www.fgts.gov.br.

Consulta de saldo e extrato da conta do Fundo de Garantia, adesão ao saque-aniversário, solicitação de retirada e outros serviços podem ser realizados pelo aplicativo FGTS, disponível para download gratuito nas plataformas digitais e compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato pelo Fale Conosco, no 0800-726-0207.

