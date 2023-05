Porto Alegre Concerto com músicas da banda inglesa Pink Floyd volta a ser apresentado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Primeira edição lotou Auditório Araújo Vianna em 2020. (Foto: Maurício Paz/Divulgação)

Um dos espetáculos de maior sucesso de público em sua história, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) volta a apresentar às 17h deste sábado (20) e domingo o concerto “Pink Floyd Sinfônico”, com versões para clássicos da banda inglesa Pink Floyd (1965-2022). Os ingressos já estão esgotados mas depois será a instituição veiculará o vídeo do evento em seu canal no site youtube.com.

O show já foi apresentado com sucesso de público em julho de 2019 e fevereiro de 2020, no Auditório Vianna. Desde então, tem motivando pedidos frequentes por seu retorno ao roteiro da Orquestra. A nova versão, porém, tem como local a sede da instituição (junto ao Centro Administrativo do Estado). Confira o repertório:

– “Astronomy Domine”.

– “Medley: “Time” e “The Great Gig In The Sky”.

– “Money”.

– “Shine On You Crazy Diamond”.

– “Medley: The Happiest Days Of Our Lives e “Another Brick In The “Wall”.

– “Mother”.

– “Goodbye Blue Sky”.

– “Hey You”.

– “Medley: “Nobody Home”, “Vera” e “Bring The Boys Back Home”.

– “In The Flesh?”.

– “Run Like Hell”.

– “The Trial”.

– “Wish You Were Here”.

– “High Hopes”.

Elenco

A produção tem cerca de 150 artistas no palco, executando arranjos sinfônicos especialmente criados para o rock do Pink Floyd. Além da orquestra completa, estará presente uma banda formada pelo guitarrista Johnny Macedo, o baixista Gabriel Nunes, o pianista Paulo Bergmann e o baterista Jorge Matte.

Nos vocais estão cantores Rafa Gubert e Elisa Machado como solistas, além da potência das quase 100 vozes somadas do Coro Sinfônico da Ospa, do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil da Escola da Ospa.

Diretor artístico e maestro titular da Ospa, Evandro Matté comandará o espetáculo, que ainda terá outros atrativos: vídeos, iluminação e sonorização especial.

O Coro Sinfônico da Ospa, por sua vez, é formado por cantores adultos que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório erudito. Além de participações marcantes na programação da Ospa (inclusive em montagens operísticas encenadas), o grupo realiza concertos à capela em diferentes cidades gaúchas, inclusive com outras orquestras ou formações instrumentais.

A equipe artística é formada pelo maestro Manfredo Schmiedt, a professora de canto Elisa Machado e o pianista Eduardo Knob.

Já o Coro Infantojuvenil e o Coro Jovem são formados por estudantes da Escola de Música da Ospa, escolhidos por meio de seleção. O primeiro é formado por crianças de 8 a 12 anos, ao passo que o segundo conta com adolescentes a partir dos 13 anos. Ambos vêm realizando recitais do conservatório e participações nas temporadas oficiais da instituição, sob regência de Cosmas Grieneisen.

(Marcello Campos)

