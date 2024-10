Geral É golpe: vídeo falso usa imagem do ministro da Fazenda e encaminha para site que simula a plataforma Gov.br

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Peças de desinformação que estão circulando na internet mostram um depoimento falso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Peças de desinformação que estão circulando na internet mostram um depoimento falso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o dinheiro esquecido em contas de banco que encaminha pessoas a um link suspeito. O clique leva o usuário a um ambiente digital simulando as páginas oficiais do Governo Federal pede por login e senha da plataforma Gov.Br. O sistema malicioso então cobra uma taxa pelo resgate de depósitos bancários esquecidos.

Golpe sofisticado

Trata-se de um golpe sofisticado e com potencial de enganar muita gente. A entrega de dados pessoais requisitados pela armadilha representa risco do uso do CPF e da senha da plataforma Gov.Br por criminosos. O próprio pagamento da taxa indevida cobrada pelos golpistas já representa conduta criminosa. O Sistema de Valores a Receber (SVR) é um serviço do Banco Central que é gratuito, sem taxas.

Forma segura

Depósitos esquecidos em contas correntes são acessados de forma segura pelo Sistema de Valores a Receber (SRV) no site do Banco Central. Este é o canal oficial para recuperação desses recursos. O Sistema de Valores a Receber do Banco Central pode ser consultado sem pagamento algum de taxa no site do órgão.

Contas registradas

Por meio dele, o usuário pode consultar eventuais valores em contas registradas em seu nome por meio do CPF. O próprio site do Banco Central oferece um espaço para a solicitação dos valores, sendo necessário ter acesso a uma conta Gov.Br (nível prata ou ouro).

Sites simulados

Estelionatários simulam sites e políticas do Governo Federal. Na dúvida, não clique em links, procure o serviço no site Gov.Br. A extensão “.br” caracteriza os sites brasileiros na internet. O Governo Federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras. Se você receber algum link mencionando uma política pública ou ação do governo que a home page não termine em “.br”, você pode estar diante de uma ameaça virtual. A criação de vídeos falsos que simulam a figura de pessoas é chamada deepfake, e usa recursos de inteligência artificial para convencer pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/e-golpe-video-falso-usa-imagem-do-ministro-da-fazenda-e-encaminha-para-site-que-simula-a-plataforma-gov-br/

É golpe: vídeo falso usa imagem do ministro da Fazenda e encaminha para site que simula a plataforma Gov.br

2024-10-23