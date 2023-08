Após sair vencendo, o Grêmio levou a virada para o Santos, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. Com o resultado, por 2 a 1, o clube gaúcho ficou fora do G-4 da competição e ocupa, atualmente, a quinta colocação. O técnico Renato Portaluppi se mostrou bastante irritado com o lance.

A virada do Peixe aconteceu após um erro do atacante Ferreirinha. Após a bola ser afastada pela defesa do Santos, a bola estava indo em direção a lateral, mas acabou não saindo. O atacante Ferreirinha não acompanhou a bola, desistindo da jogada e o ataque do Santos, com três jogadores, aproveitou, retomou a posse da bola e acabou conseguindo a virada.

“Quando parar de dar mole ao adversário e o adversário vencer porque são melhores, ok. É parar de dar esse mole. O gol que tomamos do Santos parece aquela pelada de final de semana. Estou chateado e é inadmissível o gol que nós tomamos por um erro infantil nosso. Isso eles vão escutar a semana toda, pode ter certeza”, disse Renato.

Mesmo muito irritado, o treinador fez elogios a equipe e cobrou a falta de atenção dos seus jogadores. Segundo ele, os jogadores foram alertados do lance no vestiário.

“Faltou atenção, faltou foco. Os jogadores do Santos acreditaram, nós ficamos assistindo e tomamos o gol. A bola pune. Fizemos o gol, tivemos outras duas chances claras e não matamos. A bola pune. Hoje fomos punidos por não termos matado o jogo e por parar em um lance que eles acharam que a bola tinha saído e não saiu”, completou o técnico.

A delegação retornou para Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (21). O elenco se reapresentam nesta terça-feira (22). O clube gaúcho retorna a campo no próximo domingo (27), contra o Cruzeiro, na Arena, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.