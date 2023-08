Porto Alegre Primeira Praça Sustentável de Porto Alegre é entregue à população

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Iniciativa beneficiará a comunidade diretamente, contribuindo para criar a conscientização da reciclagem Foto: Pedro Piegas/PMPA Iniciativa beneficiará a comunidade diretamente, contribuindo para criar a conscientização da reciclagem Foto: Pedro Piegas/PMPA

A praça Doutor Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento, é a primeira praça sustentável de Porto Alegre. As melhorias do local e a implantação de um projeto de sustentabilidade foram viabilizadas pela prefeitura, Instituto Unimed Porto Alegre e Associação de Amigos da Praça Maurício Cardoso.

A entrega foi realizada na manhã desta segunda-feira (21), pelo prefeito Sebastião Melo e pelo vice Ricardo Gomes, dirigentes da entidade e de empresas parceiras, gestores municipais e comunidade.

O prefeito destacou a importância da parceria entre o poder público, iniciativa privada e a comunidade. “Esta divisão de responsabilidades é fundamental para que Porto Alegre se torne uma cidade ainda melhor. Precisamos juntos, governo e comunidade, fazer a nossa parte para cuidar dos espaços públicos, torná-los mais sustentáveis e inovadores, a exemplo do que está ocorrendo aqui”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“Este é um pequeno universo que demostra o que se pode fazer para proteger o meio ambiente. É muito mais do que a adoção de uma praça, representa o movimento de ações envolvendo todos: prefeitos de praça, adotantes, comunidade, empresas e o poder público, qualificando os espaços”, acrescentou a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

A Unimed Porto Alegre fez a doação de serviços e equipamentos, além de desenvolver o projeto de sustentabilidade. Com a responsabilidade técnica da Trashin, a iniciativa beneficiará a comunidade diretamente, contribuindo para criar a conscientização da reciclagem e do descarte adequado de resíduos, além de promover a cultura do cuidado ambiental.

No espaço foram instalados dois coletores com jardim auto irrigável no topo, que além de receber os resíduos recicláveis e rejeitos, também apresentam QR Code que destinam para uma página com detalhes do projeto.

Um container de 1 mil litros mantém a estação de resíduos, o que permite o armazenamento correto antes de serem coletados e destinados adequadamente, além de duas bituqueiras para descarte de cigarros que serão reciclados. Também foi feita a sinalização dos demais coletores.

A ação proporcionará renda a trabalhadores de cooperativas de reciclagem, estimulando o desenvolvimento econômico e social. “É um grande orgulho fazer essa entrega aos moradores do bairro Moinhos de Vento. Essa ação está alinhada com a nossa política institucional de responsabilidade social e sustentabilidade. Pretendemos dar continuidade a essas ações em outras praças, gerando trabalho e renda, preservando o meio ambiente e mitigando seus impactos adversos, contribuindo, dessa forma, para o bem-estar da sociedade”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Marcio Pizzato.

2023-08-21