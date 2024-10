Política “É inexplicável a falta de autoridade da ONU para mediar o conflito envolvendo Israel”, diz Lula

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Declaração de Lula foi dada durante visita ao México, nesta terça-feira (1º), no momento em que acontecia a ofensiva do Irã contra Tel Aviv Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como “inexplicável” o fato de o Conselho de Segurança das Nações Unidas não ter, segundo ele, “autoridade” para fazer com que Israel se sente à mesa para conversar.

“O que eu lamento é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU [Organização das Nações Unidas] não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel, sempre uma medida para conversar, a invés de saber matar”, disse.

Lula também foi questionado sobre a operação que está sendo organizada pelo Brasil para resgatar brasileiros que estão no Líbano.

“Nós vamos fazer isso [repatriar brasileiros] em todos os lugares que for preciso”, completou. As declarações foram dadas na Cidade do México, nesta terça-feira (1), de onde participou da cerimônia de posse da nova presidente do país, Cláudia Sheinbaum.

Em discurso realizado no domingo (22) em Nova York durante a abertura da Cúpula do Futuro da ONU, que precede a Assembleia Geral, Lula apontou que atualmente “a maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões”.

“A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades”, afirmou o presidente.

Lula disse que a “pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais”.

Ele ainda apontou, antes de ter seu microfone cortado por estourar o limite de tempo, que o Sul Global “não está representado de forma condizente com seu atual peso político”.

Dentre as reivindicações de Lula, a reforma do Conselho de Segurança é uma das mais antigas de sua agenda. Durante seus dois primeiros mandatos, o petista já defendia a reestruturação do órgão e buscava que o país ocupasse um dos assentos permanentes do Conselho.

Desde a sua criação, o corpo é formado por dez países que rodam em suas cadeiras e cinco permanentes. São eles Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Os chamados P5 possuem poder de veto para as decisões de um dos poucos órgãos diplomáticos que podem tomar decisões de caráter mandatário na comunidade internacional.

2024-10-01