Saúde É melhor tomar banho de manhã ou à noite? Uma microbiologista explica

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tomar banho à noite pode remover alguns dos alérgenos, suor e oleosidade acumulados durante o dia. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É um velho debate. Enquanto os entusiastas da ducha matutina defendem que é a opção ganhadora, que ajudam a despertar e iniciam o dia com energia, os campos da ducha noturna argumentam que é melhor relaxar antes de antes de dormir.

Mas o que você realmente disse sobre as investigações? Como microbiologista, tenho uma resposta clara a esta pergunta.

Em primeiro lugar, é importante destacar que tomar banho é parte integrante de qualquer rotina de higiene, independentemente de quando o preferimos fazer. Não só nos ajuda a eliminar a sujeira e a gordura da nossa pele, o que pode ajudar a prevenir erupções cutâneas e infecções, mas também elimina o suor, a fonte do odor corporal.

Embora muitos pensem que esse mau cheiro é causado pelo suor, na verdade produz bactérias que vivem na superfície de nossa pele. Mas as bactérias que vivem ali, especificamente os estafilococos, são utilizadas como fonte direta de nutrientes. Quando descompõe o sudor, libera um composto que contém azufre chamado chamado tioálcool, responsável pelo aroma pungente que exalamos.

Ao longo do dia, seu corpo e cabelo acumulam poluentes e alérgenos (como poeira e pólen), além do acúmulo habitual de suor e sebo. Enquanto algumas dessas partículas ficam presas em suas roupas, outras são transferidas para seus lençóis e fronhas.

Além disso, o suor e a oleosidade da pele promovem o crescimento de bactérias que compõem o microbioma da pele, microrganismos que também podem ser transferidos do nosso corpo para os lençóis.

Tomar banho à noite pode remover alguns dos alérgenos, suor e oleosidade acumulados durante o dia, reduzindo a quantidade deles nos seus lençóis.

No entanto, mesmo que você tome banho antes de dormir, você ainda vai suar a noite toda, independentemente da temperatura. Os micróbios da sua pele se alimentam dos nutrientes do seu suor, o que significa que, pela manhã, você terá depositado microrganismos nos seus lençóis. Você provavelmente também acordará com algum odor corporal.

O que particularmente anula os benefícios de um banho noturno é não lavar a roupa de cama regularmente. Micróbios causadores de odores presentes nos lençóis podem ser transferidos para o seu corpo limpo enquanto você dorme.

Além disso, tomar banho à noite não impede a descamação das células da pele. Isso significa que elas podem se tornar uma fonte de alimento para os ácaros. Se não lavarmos os lençóis regularmente, pode ocorrer um acúmulo de células mortas da pele, o que alimentará ainda mais os ácaros. As fezes desses pequenos aracnídeos podem desencadear alergias e agravar a asma.

Por outro lado, tomar banho pela manhã ajuda a remover células mortas da pele, bem como qualquer suor ou bactérias que possam ter se acumulado nos lençóis durante a noite. Isso é especialmente importante se os lençóis não foram lavados antes de dormir.

Se tomarmos banho de manhã, nossos corpos estarão mais livres dos micróbios da pele adquiridos durante a noite, quando vestimos roupas limpas. Também começaremos o dia com menos suor, que pode ser alimentado por bactérias causadoras de odores, o que provavelmente nos ajudará a cheirar melhor por mais tempo ao longo do dia, em comparação com alguém que toma banho à noite.

Veredicto

Seja qual for o horário escolhido, lembre-se de que a eficácia do seu banho depende de muitos aspectos da sua higiene pessoal, como a frequência com que você lava os lençóis.

Portanto, quer você prefira tomar banho ao acordar ou ao dormir, é importante limpar sua roupa de cama regularmente. Você deve lavar seus lençóis e fronhas pelo menos uma vez por semana para remover todo o suor, bactérias, células mortas da pele e oleosidade acumulada neles.

A lavagem também removerá quaisquer esporos de fungos que possam estar crescendo na sua roupa de cama, juntamente com as fontes de nutrientes que esses micróbios produtores de odores usam para crescer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/e-melhor-tomar-banho-de-manha-ou-a-noite-uma-microbiologista-explica/

É melhor tomar banho de manhã ou à noite? Uma microbiologista explica

2025-09-14